Українці в Анкарі відзначили Міжнародний день рідної мови

Українськими читаннями в суботній школі, яка діє при Українській спілці в Анкарі, тут відзначили Міжнародний день рідної мови.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У першу чергу звертаюся до мам діток з проханням пам’ятати про важливість ролі, яку відіграє книга, як вона впливає на формування свідомості, всебічно розвиває. Наші сьогоднішні читання зацікавили більшість дітей», - поділилася враженнями Тетяна Сибіга, дружина Надзвичайного і Повноважного посла України в Туреччині Андрія Сибіги, за ініціативи якої відбулися читання.

Вона також запросила записатися та відвідувати бібліотеку, яка діє в Українській спілці в Анкарі.

«Бібліотека в спілці чудова, є можливість для дітей і дорослих читати цікаві книги як українською, так і гарні переклади на рідну мову, захопливі, пізнавальні історії, найкращі твори сучасної української літератури... Тут є книги на будь-який смак та вік. Читаймо рідною мовою», - наголосила Сибіга.

Міжнародний день рідної мови відзначають 21 лютого, починаючи з 2000 року за ініціативи ЮНЕСКО задля підтримки мовного, культурного різноманіття та багатомовності.