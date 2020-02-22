Діаспора в США передала Україні картину, присвячену жертвам Голодомору

Українська вільна академія наук у США передала Україні картину художника Віктора Цимбала «Рік 1933».

Церемонія передачі відбулася у приміщенні Генерального консульства України у Нью-Йорку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу,

Генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов прийняв картину, створену 1936 року, від президента академії Альберта Кіпи.

«Це полотно - обвинувальний вирок нелюдському більшовицькому режиму, який учинив геноцид українського народу в 1932-1933 роках. На картині зображено виснажену матір, яка, притиснувши до сухих грудей мертве дитя, лине поміж хмар і зірок до Бога. Її відчайдушний крик та очі, наповнені болем і жахом, розривають серце», - зазначив Кіпа.

За його словами, картина була створена в Аргентині, потім потрапила до США й була подарована Українській вільній академії наук. Рішенням управи академії було ухвалено передати її до Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. Читайте також: США урочисто повернули Україні картину, викрадену нацистами під час Другої світової

Своєю чергою Голубов зазначив, що цей витвір має не лише художнє, а й політичне значення, оскільки «засуджує акт геноциду проти українського народу, вчиненого, сталінським режимом».

«Деякий час полотно зберігатиметься в Генеральному консульстві, а згодом буде переправлено в Україну», - уточнив дипломат.

Віктор Цимбал (1902-1968) – український художник. Навчався у Київському художньому училищі у художника Олександра Мурашка. Воював у лавах армії УНР. Жив і працював у Польщі, Чехії, Аргентині.

Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ