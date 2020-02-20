Українці Іспанії провели мітинг пам’яті та помолилися за Героїв Небесної Сотні

В Мадриді відбувся мітинг пам’яті та панахида за Героями Небесної Сотні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців» Юрій Чопик, який був організатором та ведучим мітингу пам'яті.

«У шості роковини пам’яті Героїв Небесної Сотні українці в Іспанії вшанували пам'ять новітніх українських Героів. 18 лютого, в перший з найкривавіших і трагічних днів Революції Гідності, на одній з центральних площ Мадриду - площі Колон ( Христофора Колумба) українці розпочали мітинг пам'яті з виконання Гімну України і панахиди за усопшими героями, яку відслужив о. Константин Трачук», - повідомив Чопик.

Як зазначається, виконання реквієму «Пливе кача» Євою Рабчевською передало біль за втраченими життями сміливих борців за Україну.

Під час мітингу лунали виступи радника Посольства України в Королівстві Іспанія Ігоря Семенюка, поетеси і громадського діяча Валентини Гуменюк, волонтера і поетеси Наталії Шпак, о.Костянтина, поетеси і матері воіна на Сході України Галини Коризми, Дмитра Боровкова.

Як зазначається, їхни промови були не тільки словами пошани та пам’яті про Героїв, але і зверненням до всіх присутніх бути свідомими складності сьогодення і активними в справі захисту України.

За словами Юрія Чопіка, знаменною у цьому заході пам'яті була участь молодих дівчат і хлопців зі Спілки української молоді в Іспанії.

Голова асоціації наголосив на необхідності українцям «більш активно діяти і працювати на благо України, куди б тебе не закинула доля».

Як зазначається, виконання Гімну ОУН, патріотичних пісень, виголошення промов, слова Юрія Чопика «закликали не дати згаснути свічці пам'яті і впасти в зневіру, засудити жорстоку і цинічну російську агресію і донести це до іспанців, а також вселили в душі українців Дух борця, Дух переможця, розуміння незламності українського духу та нескореності українського народу».

Фото: Юрій Чопик у Facebook