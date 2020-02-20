У Мінську показали документальну стрічку «Тато» та вшанували Небесну Сотню

У Мінську показали документальну стрічку «Тато» та вшанували Небесну Сотню

Фото
Укрінформ
В Мінську показали документальну стрічки «Тато» про родину загиблого в зоні АТО добровольця Володимира Самойленка та вшанували Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Посольство України в Білорусі у Facebook.

«18 лютого з хвилини мовчання в пам’ять Героїв Небесної Сотні розпочався показ українсько-білоруського фільму «Тато», організований Посольством України в Республіці Білорусь в одному з провідних кінотеатрів Мінська», - йдеться у дописі.

Як зазначається, кінострічка розповідає історію сім'ї загиблого під Дебальцевим в результаті російської агресії на Донбасі добровольця Володимира Самойленка, який вступив до лав ЗСУ після участі в Революції Гідності.

У заході взяла участь білоруська співрежисерка фільму Марта-Дарія Клінава, яка розповіла історію створення кінокартини та відповіла на запитання глядачів. Присутні також побачили відеозвернення української співрежисерки фільму Лариси Артюгіної.

Перед початком показу до присутніх звернувся Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, який подякував авторкам фільму та наголосив на актуальності його тематики з огляду на  російську агресію проти української держави, що триває, та намагання Росії зірвати процес мирного врегулювання на Донбасі.

Захід відвідали представники української діаспори Білорусі, дипломатичних місій, місцевих творчих кіл, громадських організацій та ЗМІ.

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Фото: Посольство України в Республіці Білорусь у Facebook

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