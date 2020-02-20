У Мінську показали документальну стрічку «Тато» та вшанували Небесну Сотню

В Мінську показали документальну стрічки «Тато» про родину загиблого в зоні АТО добровольця Володимира Самойленка та вшанували Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Посольство України в Білорусі у Facebook.

«18 лютого з хвилини мовчання в пам’ять Героїв Небесної Сотні розпочався показ українсько-білоруського фільму «Тато», організований Посольством України в Республіці Білорусь в одному з провідних кінотеатрів Мінська», - йдеться у дописі.

Як зазначається, кінострічка розповідає історію сім'ї загиблого під Дебальцевим в результаті російської агресії на Донбасі добровольця Володимира Самойленка, який вступив до лав ЗСУ після участі в Революції Гідності.

У заході взяла участь білоруська співрежисерка фільму Марта-Дарія Клінава, яка розповіла історію створення кінокартини та відповіла на запитання глядачів. Присутні також побачили відеозвернення української співрежисерки фільму Лариси Артюгіної.

Перед початком показу до присутніх звернувся Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, який подякував авторкам фільму та наголосив на актуальності його тематики з огляду на російську агресію проти української держави, що триває, та намагання Росії зірвати процес мирного врегулювання на Донбасі.