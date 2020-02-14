На благодійному кінопоказі в Лімасолі зібрали майже 700 євро допомоги учасникам АТО

В Лімасолі днями відбувся благодійний показ українського фільму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас", під час якого зібрали майже 700 євро на допомогу учасникам АТО.

Про це йдеться на сторінці Товариства українсько-кіпрської дружби в Facebook.

"Друзі, ми зібрали 695 євро, і ці гроші вже було перераховано в Благодійний фонд допомоги учасникам АТО "Справедливість", - йдеться у дописі.

Зазначається, що благодійний показ художнього фільму "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" 7 лютого та зустріч з учасником учасником боїв під Іловайськом і ветераном АТО Романом Зіненком і презентацію його книг "Іловайський щоденник" та "Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії» 8 лютого було організовано Товариством українсько-кіпрської дружби підтримки Міністерства закордонних справ України, Посольства України в Республіці Кіпр та сприяння ПП "РОНК ФІЛЬМ ПРОДАКШН".

У товаристві подякували усім, хто брав участь в організації цих заходів (як українцям Кіпру, так і друзям української громади) та зробив благодійні пожертви.

Як повідомляв Укрінформ, Товариство українсько-кіпрської дружби днями оприлюднило орієнтовну програму заходів на 2020 рік, на які запрошують місцевих українців. Першим заходом програми був зазначений показ українського повнометражного художнього фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» про бої за Іловайськ під час російсько-української війни.

Фото: Товариство Українсько-Кіпрської дружби у Facebook