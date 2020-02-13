Українські колядки та різдвяні пісні представили на концерті «Прощання з колядою» в Римі

Традиційний різдвяний концерт «Прощання з колядою» удев’яте відбувся днями в українській парафії свв. Сергія і Вакха в Римі.

Про це повідомляється на сайті парафії.

«У виконанні зведеного хору парафії свв. Сергія і Вакха та монастиря Христа Царя Василіанського Чину в Римі під диригуванням Галини Громик звучали унікальні колядки та різдвяні пісні різних регіонів України, а також італійські різдвяні пісні, що вражали своєю мелодійністю і красою», - йдеться у повідомленні.

У концертному дійстві також взяли участь студенти Української папської колегії святого священномученика Йосафата та наймолодші представники української громади в Римі. У виконані дітей звучали колядки, різдвяна поезія та віншування.

Як зазначається, захід відбувся в італійській церкві Санта Марія ай Монті, яка знаходиться поруч з українським парафіяльним храмом.

На концерті колядок, окрім української громади Рима, були присутні також численні гості, друзі громади з різних країн тощо.

На завершення концертної програми настоятель українського храму свв. Сергія і Вакха в Римі ієрей Тарас Остафіїв подякував пароху храму Санта Марія ай Монті дону Франческо Пеше за можливість вже вкотре організувати в цьому храмі концерт української громади. Тарас Остафіїв також висловив вдячність усім учасникам концерту за чудове свято, наголосивши на великій заслузі диригента хору Галини Громик.

Як зазначається, концерт мав благодійний характер: під час дійства були зібрані добровільні пожертви, які будуть спрямовані в реабілітаційно-відпочинковий табір для бійців АТО/ООС «З любов’ю в серці», який знаходиться в м. Косові Івано-Франківської області.

Фото: з сайту Української парафії свв. Сергія і Вакха в Римі

Відео: Олесь Городецький, Українська парафія у Римі / Parrocchia ucraina a Roma