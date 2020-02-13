Коронавірус: українці в Ухані, що чекають на евакуацію, показали умови життя

Двоє українських спортсменів і дівчина-модель, які перебувають в китайському місті Ухань, де запроваджено суворий карантин чрез спалах коронавірусу COVID-19, показали умови життя і зазначили, що дуже чекають на евакуацію.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

«Для ТСН двоє українських спортсменів, які приїхали до Китаю працювати тренерами, показують життя міста зараз. Хлопці мріють про евакуацію до України», - йдеться у повідомленні.

Спортсмени розповідають, що днями до них заходив друг – на прощальну вечірку. Однак рейс додому знову зірвався. «Ми віддали йому всі продукти, бо бути впевнені, що ми поїдемо, що все буде добре», - каже юнак.

Тепер хлопці змушені йти по харчі, а це означає, що вчергове наражатися на небезпеку підхопити коронавірус. Крім того, вийти з дому не так-то й просто, треба заповнювати звітність.

В одному з магазинів їм не пощастило: полиці порожні. Хлопці все ж знаходять супермаркет, куди щойно завезли харчі. Продукти часом просто роздають на вулицях, тож українцям перепали цибуля й часник.

Дуже чекає на евакуацію з Уханя й українська модель Олександра Волкова. Дівчина благає уряд вивезти її та каже, що готова до будь-якого карантину.

Як зазначається у повідомленні ТСН, куди доправлять евакуйованих з китайської провінції Хубей українців, поки точо невідомо. «В уряді кажуть, що над цим питанням одночасно працюють чотири вітчизняних міністерства. Зараз перевіряють 5 закладів, які можуть стати ймовірним місцем карантину. Усі вони розташовані за Києвом», - йдеться у повідомленні.

Окрім евакуйованих, щонайменше два тижні в цьому закладі проведуть екіпаж літака, митники, обслуговчий персонал, а також бригада медиків, які будуть на облавку під час перельоту.

Зауважується, що ізоляційний заклад має відповідати певним вимогам, «і на те, щоб підготувути заклад відповідно до цих вимог, запевняють урядовці, потрібно ще декілька днів».

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду 12 лютого зазначив, що затримка евакуації українців із м.Ухань (Китай) пов’язана з мінімізацією ризиків проникнення коронавірусу Covid-19 в Україну. Прем'єр-міністр запевнив у тому, що уряд шукає можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для місцевого населення. Влада враховує певні тонкощі, те, як поводить себе ця інфекція, та досвід інших країн, яким чином організовувати евакуацію.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час брифінгу 11 лютого зазначила, що зараз в провінції Хубей перебувають близько 80 українців, з яких попередньо 50 осіб оголосили про намір евакуюватися. За словами міністра, скільки осіб реально будуть евакуйовані з Китаю, стане зрозумілим після підписання ними інформованої згоди про карантин.

Скалецька додала, що станом на понеділок 10 лютого було узгоджено приліт українського літака до Китаю для евакуації, а також отримано згоду 11 країн по маршруту слідування літака для його посадки на дозаправку.

Стосовно закладів охорони здоров'я, які можуть приймати громадян для 14-денного карантину, Скалецька повідомила, що йде перевірка вентиляційних каналів, каналізаційних стоків, в тому числі можливості їх знезараження, можливості охорони та дотримання закритого режиму.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.

Спалах вірусу, який належить до великої родини коронавірусів, розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи.

Загальна кількість хворих на коронавірус COVID-19 вже сягнула понад 60 тисяч людей у 27 країнах світу.

Фото: АА

Відео: ТСН