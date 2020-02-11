У Світовому конґресі українців розповіли про візит першого віцепрезидента СКУ Романіва до Києва

Перший віцепрезидент Cвітового конґресу українців (СКУ) та співголова Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів нещодавно здійснив свій робочий візит до Києва.

Про деталі візиту, який відбувся 28 січня - 3 лютого 2020 року, розповідається на сайті СКУ.

"Моя подорож до Києва була пов’язана з розвитком нинішніх подій, які потенційно загрожують подальшій демократизації та реформуванню України. Підтримка зв'язків між СКУ та українськими владними структурами і громадянським суспільством має важливе значення для забезпечення прагнень та прав українського народу незалежно від місця його проживання", - зазначив Стефан Романів.

Як повідомляється, перший віцепрезидент Cвітового конґресу українців представив позицію СКУ відносно останніх подій в Україні під час недавніх зустрічей з представниками владних структур та громадянського суспільства України.

Під час зустрічей з державними високопосадовцями Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства культури, молоді та спорту Стефан Романів мав нагоду обговорити останні події в Україні та ще раз озвучити позицію СКУ щодо них.

Романів, зокрема, "наголосив на необхідності вирішення питань, що пов’язані з політичною справедливістю, цензурою та контролем за ЗМІ, а також із законодавчими ініціативами щодо земельної реформи та громадянства, які загрожують подальшому розвитку демократичних процесів в Україні".

Питанню другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" було приділено увагу на засіданнях однойменного Міжнародного благодійного фонду, членом якого є СКУ.

Перебуваючи в Україні, Стефан Романів також узяв участь у вшануванні пам’яті Героїв Крут та у відзначенні першої річниці інтронізації глави ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія на посаду Предстоятеля Православної церкви України.

Під час святкування Дня Австралії Стефан Романів подякував за постійну підтримку України та її народу послу Австралії в Україні Мелісі О’Рурк.

Фото: Stefan Romaniw, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців - у Facebook