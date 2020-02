У Бельгії пройшов благодійний обід для допомоги дитбудинкам на Львівщині

Асоціація бельгійсько-української дружби Ерсо (ГО «Amicale belgo-ukrainienne d’Herseaux») провела в суботу благодійний обід з метою збору коштів для дитбудинків на Львівщині.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Бельгії у Facebook.

«8 лютого 2020 року Посол України Микола Точицький взяв участь у благодійному обіді, організованому ГО «Amicale belgo-ukrainienne d’Herseaux». Організація, яку очолює пан Люк Мореелс, опікується гуманітарними проектами в Украіні. Зокрема, зібрані під час благодійного обіду кошти буде надіслано до дитячих будинків Львівської області», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сторінці асоціації, ГО «Amicale belgo-ukrainienne d’Herseaux» була створена у 2000 році, стала некомерційною організацією в 2010 році. Складається з двадцяти приймаючих родин, які фінансово підтримують капелу бандуристів «Дзвінга», а також різні гуманітарні проєкти в Україні.

Капела бандуристок «Дзвінга» заснована 1 грудня 2000 року громадською організацією «Дзвін Галичини», йдеться на сайті ансамблю. Як зазначається, бельгійсько-українські товариства в Бельгії спільно з капелою опікуються сиротинцями та інтернатами м. Львова й області. Крім допомоги дітям-сиротам, «Дзвінга» також своєю метою ставить популяризацію української культури.

Фото: Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium у Facebook