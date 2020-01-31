У Нью-Йорку активісти протестували проти концерту джазмена, який підтримав анексію Криму

Активісти в Нью-Йорку провели увечері 30 січня акцію проти виступу російського джазмена Ігоря Бутмана, який підтримав анексію Криму в 2014 році.

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла журналістка Юлія Городецька.

Як зазначається, активісти стояли з плакатами «Крим – це Україна», «Ганьба Blue Note», «Не грай за нотами Путіна», «Путін, прибери руки від України», «Зупиніть вірус російської пропаганди» тощо. ​

За словами Юлії Городецької, активісти писали листи до джаз-клубу Blue Note, але їм ніхто не відповів. Також ніхто з організаторів заходу та представників Бутмана не підходив до них під час акції.

Нагадується, що в грудні 2019-го та січні 2020 року кілька концертів Бутмана вже скасували в Бостоні та Енн-Арборі (штат Мічиган). Останній концерт не відбувся через те, що активісти організації Arts Against Aggression повідомили керівництву закладу про політичну позицію музиканта.

Бутман – громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не має використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня - у першій половині лютого у Бутмана заплановано концерти в клубах кількох американських міст, в тому числі Нью-Йорка, Балтимора і Маямі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта.

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Фото: сторінка Юлії Городецької у Facebook