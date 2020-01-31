Cвітовий конґрес українців засуджує відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ
Про це повідомляється на сайті СКУ.
«Cвітовий конґрес українців засуджує участь Російської Федерації в роботі ПАРЄ, що суперечить демократичним цінностям, які вона проповідує. Ми закликаємо всі делегації ПАРЄ й далі підтримувати резолюції Асамблеї, а також уважно ставитись до постійних порушень територіальної цілісності України та основних людських прав її народу», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.
У Світовому конґресі українців також нагадали представникам Парламентської асамблеї Ради Європи, що в своїх попередніх резолюціях ПАРЄ підтвердила свою прихильність «принципу мирного врегулювання суперечок, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів». А пізніше в резолюції про Крим, ПАРЄ засудила «незаконну анексію півострова і її триваючу інтеграцію до Російської Федерації, які суперечать міжнародному законодавству та Статуту Ради Європи».
«На ПАРЄ покладено дуже важливу функцію – сприяти співпраці парламентарів у об'єднанні демократій навколо загальних цінностей та інтересів.Триваюча кричуща агресія проти України з боку Російської Федерації, а також постійні порушення Російською Федерацією міжнародного права підривають ці фундаментальні цінності, а відтак суперечать її участі в роботі ПАРЄ», - вважають у СКУ.
Нагадується, що право голосу Російської Федерації в ПАРЄ було відновлене в червні 2019 р. після позбавлення цього права п’ятьма роками раніше у зв’язку з її агресію в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, у 27 січня у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації за двома можливими підставами: змістовною та процедурною.
Підставу оскарження за змістом (або по суті) представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ та здійснила військові агресії та окупації в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.
Підставу за процедурою оприлюднила депутат від Латвії Марія Голубєва. Вона пояснила, що Росія у 2016 році провела парламентські вибори, які також пройшли в анексованому Криму. Відтак, це суперечить міжнародному праву, а результати виборів на території півострова вплинули на склад російської делегації в Асамблеї.
27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.