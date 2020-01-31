Cвітовий конґрес українців засуджує відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ

Cвітовий конґрес українців (СКУ) засуджує рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відновити повноваження російської делегації, оскільки Російська Федерація не виконала своїх зобов'язань та обов’язків перед Радою Європи.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«Cвітовий конґрес українців засуджує участь Російської Федерації в роботі ПАРЄ, що суперечить демократичним цінностям, які вона проповідує. Ми закликаємо всі делегації ПАРЄ й далі підтримувати резолюції Асамблеї, а також уважно ставитись до постійних порушень територіальної цілісності України та основних людських прав її народу», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

У Світовому конґресі українців також нагадали представникам Парламентської асамблеї Ради Європи, що в своїх попередніх резолюціях ПАРЄ підтвердила свою прихильність «принципу мирного врегулювання суперечок, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів». А пізніше в резолюції про Крим, ПАРЄ засудила «незаконну анексію півострова і її триваючу інтеграцію до Російської Федерації, які суперечать міжнародному законодавству та Статуту Ради Європи».

«На ПАРЄ покладено дуже важливу функцію – сприяти співпраці парламентарів у об'єднанні демократій навколо загальних цінностей та інтересів.Триваюча кричуща агресія проти України з боку Російської Федерації, а також постійні порушення Російською Федерацією міжнародного права підривають ці фундаментальні цінності, а відтак суперечать її участі в роботі ПАРЄ», - вважають у СКУ.

Нагадується, що право голосу Російської Федерації в ПАРЄ було відновлене в червні 2019 р. після позбавлення цього права п’ятьма роками раніше у зв’язку з її агресію в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у 27 січня у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації за двома можливими підставами: змістовною та процедурною.

Підставу оскарження за змістом (або по суті) представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ та здійснила військові агресії та окупації в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.

Підставу за процедурою оприлюднила депутат від Латвії Марія Голубєва. Вона пояснила, що Росія у 2016 році провела парламентські вибори, які також пройшли в анексованому Криму. Відтак, це суперечить міжнародному праву, а результати виборів на території півострова вплинули на склад російської делегації в Асамблеї.

27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.