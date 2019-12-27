У Бостоні скасували виступ музиканта через підтримку ним Путіна

Бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував намічений на 12 лютого виступ російського джазового музиканта Ігоря Бутмана через підтримку ним політики президента Путіна та агресію проти України.

Про це розповів Радіо Свобода активіст Дмитро Смілянський.

«Концерт зник з календаря цього джазового майданчика після того, як місцева газета Cambridge Day опублікувала лист групи Arts Against Aggression», - йдеться у повідомленні.

У листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана: зокрема, про те, що він перебуває у Вищій Раді партії "Єдина Росія", брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участь у Koktebel Jazz Party в окупованому Криму.

На офіційному сайті Бутмана бостонський концерт ще значиться, а на сайті клубу його вже немає.

Бутман - громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України та анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не повинен використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.

Наприкінці січня - у першій половині лютого у Бутмана заплановано концерти в клубах кількох американських міст, в тому числі Нью-Йорка, Балтимора і Маямі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта.

Раніше групі Arts Against Aggression вдалося домогтися скасування показу у Бостоні російського пропагандистського фільму про Другу світову війну "Т-34".