У Бостоні скасували виступ музиканта через підтримку ним Путіна
Про це розповів Радіо Свобода активіст Дмитро Смілянський.
«Концерт зник з календаря цього джазового майданчика після того, як місцева газета Cambridge Day опублікувала лист групи Arts Against Aggression», - йдеться у повідомленні.
У листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана: зокрема, про те, що він перебуває у Вищій Раді партії "Єдина Росія", брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участь у Koktebel Jazz Party в окупованому Криму.
На офіційному сайті Бутмана бостонський концерт ще значиться, а на сайті клубу його вже немає.
Бутман - громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України та анексію українського півострова. У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не повинен використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.
Наприкінці січня - у першій половині лютого у Бутмана заплановано концерти в клубах кількох американських міст, в тому числі Нью-Йорка, Балтимора і Маямі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта.
Раніше групі Arts Against Aggression вдалося домогтися скасування показу у Бостоні російського пропагандистського фільму про Другу світову війну "Т-34".