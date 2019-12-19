"Воровайкам" заборонили в'їзд в Україну - СБУ

Учасницям російського гурту "Воровайки", в репертуарі якого є антиукраїнські пісні, заборонено в'їзд в Україну.

Про це повідомила Служба безпеки України у своєму Telegram-каналі 19 грудня.

"У суспільстві виник великий резонанс через повідомлення про ймовірне прибуття в Україну російського гурту "Воровайки". Повідомляємо, що нині діє заборона в'їзду учасницям цього колективу - Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані. Рішення прийнято з метою забезпечення національної безпеки на підставі Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, російський жіночий гурт "Воровайки", який виконує шансон, запланував кілька концертів на лютий 2020 року в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві. Проте у цих містах наголосили, що жодних домовленостей з гуртом щодо проведення концертів не було.

У репертуарі гурту є пісня з такими словами: "Курица - не птица, хохлы - не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица - не птица, хохлы - не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица" і з такими словами: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо - заберем Одессу".

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, якщо у репертуарі російського гурту "Воровайки" є антиукраїнські пісні, то СБУ і Державна прикордонна служба не пропустять їх на територію України.