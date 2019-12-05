Прикордонники не пустять гурт "Воровайки" в Україну, якщо буде рішення СБУ

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко впевнений, що якщо у репертуарі російського гурту "Воровайки" є антиукраїнські пісні, то СБУ і Державна прикордонна служба не пропустять їх на територію України.

Про це він сказав під час пресконференції в Укрінформі, відповідаючи на запитання, чи пустять цей гурт до України.

"Щодо цього конкретного гурту, він, можливо, не настільки відомий, я особисто вперше чую, що є такий гурт. Тому якщо цей гурт був на території України, яка окупована, з порушенням законодавства України, то я впевнений, що і СБУ, і прикордонники не пропустять їх на нашу територію. Якщо цей гурт або його автори робили заяви, що Крим - це Росія, або в їхніх піснях це співалося, то дуже добре, що ви (журналісти - ред.) звернули увагу на це питання. Я впевнений, що керівництво ДПСУ і СБУ зверне на це увагу", - сказав Геращенко.

Своєю чергою голова ДПСУ Сергій Дейнеко наголосив, що закон — один для всіх. "Якщо людина не має на даний момент обмежень жодним державним уповноваженим органом, то вони заїдуть. Якщо буде проведена певна робота, яку можуть ініціювати патріотично налаштовані громадяни, або ми, або СБУ винесе відповідне рішення, вони не будуть допущені до території України", - додав Дейнеко.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що кілька концертів російського жіночого гурту "Воровайки", який виконує шансон, були заплановані на лютий 2020 року в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві.

У репертуарі гурту є пісня з такими словами: "Курица - не птица, хохлы - не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица - не птица, хохлы - не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица" і з такими словами: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо - заберем Одессу".