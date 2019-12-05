Харківська опера відмовила "Воровайкам" - концерту не буде

У Харківському національному театрі опери та балету імені Лисенка СхідOpera не буде концерту російського гурту "Воровайки", інформація про який активно поширюється у соцмережах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар театру Катерина Лухтанова.

«Адміністрація театру не зв'язана жодними договірними відносинами з організаторами концерту цього колективу. До адміністрації театру дійсно надходила пропозиція щодо оренди великої зали театру для виступу гурту, однак дирекція відмовила менеджерам в наданні такої можливості», - сказала Лухтанова.

На підтвердження цього в театрі заявляють, що у касах театру, на спеціалізованих сайтах і в інших місцях їхньої реалізації продаж квитків не ведеться.

Зазначимо, що інформація про концерт гурту «Воровайки» 10 лютого поширювалася на певній сторінці в Facebook та була підхоплена деякими ЗМІ без перевірки факту.

Раніше ЗМІ повідомляли про проведення російським гуртом "Воровайки" концерту в столичному "Жовтневому палаці", який нібито підписав договір про його проведення. В адміністрації палацу поінформували, що такий лист був від гурту, але їм було відмовлено.

У репертуарі гурту є пісня з такими словами: «Курица — не птица, хохлы — не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица — не птица, хохлы — не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица".

"Воровайки" є жіночим гуртом, який співає російський шансон.