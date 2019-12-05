"Жовтневий палац" відхрестився від концерту гурту "Воровайки"

Міжнародний центр культури й мистецтв Федерації профспілок України ("Жовтневий палац") не підписав договір про проведення концерту гурту "Воровайки".

Про це повідомляє МКМЦ "Жовтневий палац" в Facebook.

"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ про проведення концерту гурту "Воровайки" у МЦКМ "Жовтневий Палац" повідомляємо. На адресу "Жовтневого" було направлено лист про проведення даної події, але "Жовтневий палац" не підписав договір", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли про проведення російським гуртом "Воровайки" концерту в "Жовтневому палаці". Це спричинило скандал в українському суспільстві. Зокрема, багато політиків висловилися про заборону в'їзду цьому гурту в Україну.

У репертуарі гурту є пісня з такими словами: "Курица — не птица, хохлы — не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица — не птица, хохлы — не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица".

"Воровайки" є жіночим гуртом, який співає російський шансон.