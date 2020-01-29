ІХ Кубок світу з футболу серед команд діаспори відбудеться у тернопільському Чорткові

Місто Чортків на Тернопільщині прийме 8-12 липня ІХ Кубок світу з футболу серед діаспорних команд.

Про це йдеться на офіційному вебсайті Чортківської міської ради.

«Чортків готується прийняти турнір, у якому візьмуть участь збірні українців з восьми країн світу. В рамках святкування Дня міста, 8-12 липня, Чортків гостинно розкриє ворота міського стадіону «Харчовик» для ІХ Кубка світу з футболу серед діаспорних команд».

Як зазначається, приймати змагання такого рівня – це велика честь для міста. «Кубок серед діаспорних команд є міжнародним турніром, покликаний об’єднати українців зі всього світу та не дати їм забути власного коріння», - зазначили в міськраді.

Читайте також: Українцям Баварії вручили подяки за участь у міжнародному проєкті про Голодомор

Повідомляється, що у понеділок, 27 січня, відбулось перше засідання організаційного комітету, у якому взяли участь керівники структурних підрозділів Чортківської міської ради та президент Україно-іспанської торгової палати, член Української всесвітньої координаційної ради та Світового конгресу українців Михайло Петруняк. На засіданні обговорили актуальні питання щодо організації та проведення чемпіонату, домовившись про наступні оргкомітети у більш широкому форматі.

Як зазнається, протягом п’яти днів, коли відбуватиметься турнір, проходитимуть зустрічі між представниками місцевого бізнесу, підприємцями та представниками діапспори, де обговорюватимуть можливі варіанти співпраці та інвестування коштів у цікаві проекти та ідеї.