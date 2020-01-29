Українцям Баварії вручили подяки за участь у міжнародному проєкті про Голодомор

В Мюнхені вручили подяки активістам української громади Баварії за участь у міжнародному проєкті «Аудіогід для кожного» про Голодомор в Україні 1932-33 рр..

Про це повідомляється на сторінці Генерального консульства України в Мюнхені в Facebook.

«У неділю в храмі Покрови Пресвятої Богородиці відбулося урочисте вручення подяк від Національного музею Голодомору-геноциду в Києві активістам української громади Баварії, які взяли участь у міжнародному проєкті «Аудіогід для кожного» та переклали текст оглядової екскурсії в музеї на німецьку мову», - йдеться у дописі.

Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко подякував волонтерам Миколі Франкевичу, Наталії Ткачук, Наталії Михайловій, Михайлу Добрянському (Michael Dobrjanskyj), Надії Савченко та Олені Цольнер (Olena Zöllner) «за допомогу у важливій справі донесення до іншомовних аудиторій інформації про злочин комуністичного режиму проти українського народу».

У Генконсульстві також висловили подяку перекладачеві та філологу Крістіану Вайзе (Christian Weise) за редагування перекладу та начитку тексту. «Саме його голос розповідатиме німецькомовним гостям музею про Голодомор в Україні у 1932-1933 роках», - зазначається у дописі.

Фото: Generalkonsulat der Ukraine in München в Facebook