Українська громада Канади вшановує пам’ять жертв Голокосту

Українська громада Канади у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту вшановує пам'ять страчених і закатованих нацистами.

Про це йдеться у зверненні Конгресу українців Канади.

“Ми вшановуємо жертв Голокосту, які мужньо діляться своїм досвідом, аби упевнитися, що ми та майбутні покоління винесли уроки з жахіть Голокосту і що ці моторошні злочини більше ніколи не повторяться”, - зазначається у зверненні.

У Конгресі наголосили, що захоплюються хоробрістю та співчуттям людей, які ризикували своїм життям, допомагаючи сусідам під час Голокосту.

“Ми засуджуємо страшні злочини нацистської Німеччини та зобов’язуємося не допустити їх повторення”, - зауважили в українській організації.

Як повідомлялося, 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. За офіційними підрахунками, до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйона - на території колишнього Радянського Союзу.