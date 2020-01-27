Українська громада Канади вшановує пам’ять жертв Голокосту
Про це йдеться у зверненні Конгресу українців Канади.
“Ми вшановуємо жертв Голокосту, які мужньо діляться своїм досвідом, аби упевнитися, що ми та майбутні покоління винесли уроки з жахіть Голокосту і що ці моторошні злочини більше ніколи не повторяться”, - зазначається у зверненні.
У Конгресі наголосили, що захоплюються хоробрістю та співчуттям людей, які ризикували своїм життям, допомагаючи сусідам під час Голокосту.
“Ми засуджуємо страшні злочини нацистської Німеччини та зобов’язуємося не допустити їх повторення”, - зауважили в українській організації.
Як повідомлялося, 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. За офіційними підрахунками, до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйона - на території колишнього Радянського Союзу.