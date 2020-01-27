В Анкарі почав роботу зимовий табір з елементами "Пласту"

На базі Української спілки в Анкарі розпочав роботу тижневий зимовий табір "Мандрівка до рідного краю" з елементами національної скаутської організації України "Пласт".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Програма складена за пластовою методикою. Це не 100%-ий пластовий скаутський табір в польових умовах, а його більш адаптована версія. Програма орієнтована на знайомство дітей з українською культурою, вивчення елементів українськості, наприклад, мистецтва, кулінарії, поезії", - розповіла Укрінформу сімейний педагог, виховниця, організаторка таборів за кордоном, гніздова Київського осередку Пласту Марічка Берізко.

За її словами, робота з маленькими діаспорянами цікава, але особливої різниці між дітьми в Україні та маленькими українцями за кордоном не відчувається.

"Діти усюди є дітьми. Вони безпосередні, щирі, неважливо, якою мовою вони розмовляють, головне – вони відкриті до всього, що ми їм пропонуємо", - зауважила Марічка Берізко.

Як розповіла пластунка, одне із важливих питань роботи з українцями діаспори – спілкування українською мовою.

"Ми мотивуємо дітей спілкуватися українською, даємо зрозуміти, що неважко, цікаво й захопливо… В Україні 8 тисяч пластунів, в діаспорі – 2 тисячі. Дуже хочемо, щоб "Пласт" розвивався в Туреччині", - розповіла вона.

За легендою табору «Мандрівка до рідного краю», який триватиме 5 днів, діти повинні знайти скарби, які були заховані козаками. Табір проходить на базі Української спілки в Анкарі за ініціативи дружини Посла України в Туреччині Тетяни Сибіги.

Як повідомлялося, у січні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості державної підтримки пластового, скаутського руху в Україні.

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Фото: Ольга Будник