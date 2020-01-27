Українців у Кувейті навчали мистецтву писанкарства
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Укрінформ
Майстер-клас, присвячений мистецтву української писанки та малюванню, відбувся в Посольстві України в Кувейті.
Про це повідомляється на сторінці диппредставництва у Facebook.
«У приміщенні Посольства України в Державі Кувейт пройшов майстер-клас з писанкарства та малювання для школярів недільної школи при Посольстві під проводом арт-майстрині з України О. Андрійчук», - йдеться у дописі.
По закінченню уроку посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца подарував дітям пам’ятні сувеніри – футболки з українською символікою. Дітей також почастували домашніми українськими стравами та морозивом від українського виробника.
Фото: Посольство України в Кувейті / Embassy of Ukraine in Kuwait у Facebook