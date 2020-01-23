У Кувейті відбувся вечір українського мистецтва

Українське мистецтво та музику презентували в столиці Кувейту.

Про це повідомляє Посольство України в Державі Кувейт у Facebook.

«21 січня 2020 р. в одному з найбільших ТРЦ Кувейту – «Avenues» – відбувся вечір українського мистецтва під гаслом «МУЗИКА & МОДА & АРТ – заходи, що об’єднують Україну та гідно презентують її світу» за участі українських модних домів VoleeYu Fashion House та S.Moroz. Українські дизайнерки презентували свої унікальні колекції одягу і прикрас, що містять східні мотиви», - йдеться у дописі.

Зі вступною промовою на відкритті вечора виступив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца.

Незабутній музичний перформанс подарував гостям заходу український піаніст-віртуоз та композитор, володар Голлівудської премії імпровізаторів та статусу Yamaha Local Artist Status Євген Хмара, який виконав авторські композиції на фортепіано.

Крім того, у холі «Avenues» було представлено фотовиставку, присвячену Дню Соборності України.

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Раніше, 20 січня, Євген Хмара дав сольний фортепіанний концерт у Вищому музичному інституті Кувейту. На дебютному виступі артиста в Кувейті були присутні представники мистецьких кіл, іноземного дипломатичного корпусу, української діаспори, а також журналісти провідних кувейтських телеканалів та газет, повідомляється на сторінці українського диппредстаництва у Facebook.

У холі концертного залу було розміщено фотовиставку, присвячену Дню Соборності України, а також виставку дитячих малюнків «Щаслива дитина – квітуча Україна» від української галереї «Єлисаветград», м. Кропивницький.

Концерт був організований Посольством України та Вищим музичним інститутом Кувейту в рамках тижня України в Кувейті, який проходить протягом 19-24 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, в Кувейті проходить Тиждень України, який триватиме до 24 січня. Згідно з програмою, у рамках Тижня відбудуться різні заходи у сфері бізнесу, спорту, освіти та культури.

Фото: Dorian Blond, сторінка Посольства України в Кувейті / Embassy of Ukraine in Kuwait у Facebook