В Кувейті в січні пройде Тиждень України

Тиждень України в Кувейті, який відбудеться 19-24 січня 2020 року, представить низку заходів у галузі бізнесу, мистецтва, культури, освіти, спорту.

Програму Тижня опублікувало Посольство України в Кувейті у Facebook.

«Представляємо до Вашої уваги Тиждень України в Кувейті - з 19 по 24 січня 2020 року. Бізнес – культура – мистецтво – освіта – спорт. Заходи, що об’єднують Україну та презентують її світу. Радо запрошуємо ознайомитись з програмою Тижня України в Кувейті, протягом якого буде проведено комплекс заходів економічного, культурного, туристичного, освітнього та спортивного спрямувань з нагоди Дня Соборності України», - йдеться у дописі.

У рамках Тижня, згідно з програмою, відбудуться дитячі спортивні змагання, лекція на спортивну тематику, футбольний матч, фортепіанний концерт, фотовиставка, виставка дитячої творчості, презентація колекцій українських дизайнерів, дводенний бізнес-форум, благодійна акція, міжнародна конференція, майстер-клас, урочисте прийняття тощо.

Фото: Укрінформ, Посольство України в Кувейті / Embassy of Ukraine in Kuwait у Facebook