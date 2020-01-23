Українці світу підтримали флешмоб до Дня Соборності України

Українці та українські спільноти в різних країнах світу продовжують приєднуватися до флешмобу, оголошеного днями Світовим конґресом українців (СКУ) з нагоди Дня Соборності України.

Відповідні світлини опубліковано у Facebook.

Зокрема, на сторінці Товариства українців в Бельгії (ТУБ) зазначається: «Сьогодні, як і понад 100 років тому, національна єдність є однією з основ протидії зовнішній агресії. Україна продовжує боротьбу за територіальну цілісність і незалежність, і це свято набуває особливого значення для всього українського народу. Адже саме в єдності наша сила».

Українці в Бельгії приєдналися до флешмобу з нагоди Дня Соборності України В Аргентини українці також взяли участь у флешмобі. «Хоча 12816 км розділяють нас між Буенос- Айресом та Києвом, сьогодні ми більше ніж єдині! Українське культурне товариство «Просвіта» приєднується до флешмобу Світового конґресу українців #ЄдинаУкраїна. З Днем Соборності, наша державо!», - зазначається на сторінці УКТ «Просвіта» у соцмережі. В Аргентині українці взяли участь у флешмобі до Дня Соборності України Як повідомлялося, раніше до запропонованого СКУ флешмобу з нагоди Дня Соборності України долучилися, зокрема, президент СКУ Павло Ґрод; співголова Управи Союзу українських організацій Австралії та Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів; президент Світової федерації українських жіночих організацій та Другий віцепрезидент СКУ Анна Кісіль; віцепрезидент СКУ з операційних питань Зенон Потічний; команда СКУ в головному бюро, Торонто, Канада, тощо.

Фото: Товариство українців в Бельгії - ТУБ, Javier Aponiuk Sawicz‎ у Facebook