Українці світу підтримали флешмоб до Дня Соборності України
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Укрінформ
Українці та українські спільноти в різних країнах світу продовжують приєднуватися до флешмобу, оголошеного днями Світовим конґресом українців (СКУ) з нагоди Дня Соборності України.
Відповідні світлини опубліковано у Facebook.
Зокрема, на сторінці Товариства українців в Бельгії (ТУБ) зазначається: «Сьогодні, як і понад 100 років тому, національна єдність є однією з основ протидії зовнішній агресії. Україна продовжує боротьбу за територіальну цілісність і незалежність, і це свято набуває особливого значення для всього українського народу. Адже саме в єдності наша сила».
Фото: Товариство українців в Бельгії - ТУБ, Javier Aponiuk Sawicz у Facebook