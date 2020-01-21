СКУ запрошує долучитися до флешмобу до Дня Соборності України

Світовий Конґрес Українців (СКУ) запрошує долучитися до флешмобу з нагоди Дня соборності України 22 січня.

Про це повідомляється на сторінці СКУ у Facebook.

“Що треба зробити? Роздрукуйте хештег у додатку, сфотографуйтеся з цим хештегом. 22 січня запостіть на ваших сторінках у соціальних мережах. Додайте хештеги #unitedukraine #Українаєдина. Тегніть Світовий Конґрес Українців – Ukrainian World Congress… запросіть друзів зробити те саме!”, - йдеться у публікації.

В СКУ зазначили, що президент Світової Федерації Українських Жіночих Організацій та Другий віцепрезидент Світового Конґресу Українців Анна Кісіль вже приєдналася до відзначення річниці Акту злуки земель 22 січня.