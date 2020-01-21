У Кувейті стартував Тиждень України

У Кувейті розпочався Тиждень України, в рамках якого відбудуться різні заходи у сфері бізнесу, спорту, освіти та культури.

Про це повідомляє посольство України в Кувейті у Facebook.

“19 січня 2020 р. Посол України О. Балануца відкрив Тиждень України в Державі Кувейт 2020!”, - йдеться у публікації.

Протягом дня в м. Ель-Кувейт проходили спортивні заходи, першим з яких було заняття зі спортивної гімнастики для дітей в кувейтській школі Ум Кальсум (під проводом української тренерки О. Андрійчук за участю кувейтських та українських школярів).

На кувейтському стадіоні Джабер Аль-Ахмад Посол України О. Балануца виступив на відкритті спортивної конференції за участі заступника Генерального директора Державної спортивної адміністрації С. Аль-Мулла, кувейтських спортсменів, які навчались в Україні – С. Аль-Каллаф та Абдул Х. Аль-Хулайфі, а також Заслуженого тренера України О. Андрійчука.

Ввечері на стадіоні Джабер Аль-Ахмад відбувся дружній футбольний матч між ФК «Динамо-Дубай» (Україна) та ФК «Strikers Academy» (Кувейт).