Діти зі сходу України прибули на відпочинок до Фінляндії

Група з 20 дітей з Луганської та Донецької областей України прибула на оздоровлення та відпочинок до Фінляндії.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія у Facebook.

«До м.Гельсінкі на оздоровлення та зимовий відпочинок прибула група з 20 дітей з Луганської та Донецької областей. Після короткого відпочинку в Гельсінкі, діти вирушать на оздоровлення до столиці Лапландії – м. Рованіємі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, гуманітарна акція стала можливою завдяки зусиллям пастора лютеранської церкви м.Кухмо Тімо Суутарі (Timo Suutari) та небайдужих членів Товариства українців в Фінляндії.

У Посольстві подякували всім організаторам та волонтерам, а дітям побажали веселого та приємного відпочинку в Фінляндії.

