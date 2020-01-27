Кількасот українців заколядували разом у Варшаві

Понад 300 українців зібралися разом у столиці Польщі, щоб узяти участь у спільному колядуванні з нагоди Різдвяних свят.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До святкового заходу долучилися кілька фольклорних колективів, зокрема із суботніх українських шкіл Варшави та Любліна.

Українці заколядували у Варшаві / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Як зазначив священник Стефан Батрух з Любліна, такі акції єднають українців.

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“Цей захід є ознакою того, що ми частіше можемо бути разом, можемо більше роботи добрих справ для нашої спільноти… Якщо ми не разом, то ми багато втрачаємо”, - підкреслив священник.