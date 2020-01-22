Генконсульство України в Гуанчжоу розмістило важливу інформацію через ситуацію з коронавірусом

Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу розмістило на своєму сайті важливу інформацію у зв’язку зі спалахом коронавірусу на території КНР, зокрема в провінції Гуандун.

Зокрема, на сайті Генконсульства розміщено ряд посилань на офіційну інформацію від Офісу міжнародних справ Народного Уряду провінції Гуандун (додається з неофіційним перекладом українською мовою) та рекомендації щодо того, як убезпечитися від зараження коронавірусом і що робити тим, хто має симптоми захворювання.

Зокрема, у якості профілактичних заходів називається необхідність провітрювання приміщень, забезпечення особистого захисту від переохолоджень, миття рук, дотримання особистої гігієни та заняття фізичними вправами. За можливості треба уникати публічних місць та скупчень великої кількості людей в одному місці. Для зменшення поширення мікробів рекомендується носити респіратори, а тим, у кого лихоманка або симптоми інфекції, необхідно вчасно звернутися до медичного закладу.

Також додано перелік лікарень з невідкладної допомоги для гострих інфекційних захворювань у провінції Гуандун.

У Генконсульстві проінформували, що станом на 20 січня 2020 року в провінції Гуандун було зафіксовано 14 випадків зараження новим типом коронавірусу (запалення легень, пневмонія), а виявлені зараженні пацієнти наразі отримують медичну допомогу.

У зв’язку з цим у Генконсульстві попросили місцевих українців дуже уважно прочитати інформацію за посиланнями: https://global.chinadaily.com.cn/a/202001/20/WS5e2517a9a31012821727234a.html та https://www.who.int/health-topics/coronavirus.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Генерального консульства України в місті Гуанчжоу.

Як повідомлялося, раніше невідома форма пневмонії призвела до смерті дев'яти осіб в Китаї, 440 осіб захворіли. За неофіційними повідомленнями, кількість хворих може сягнути 1000-1300 осіб.

Вірус вже поширився за межі Китаю, випадки зараження зафіксовані в Південній Кореї, Японії, США і Таїланді, випадки з підозрою на інфікування виявлені в Сінгапурі, Гонконгу й Австралії.