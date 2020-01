У Греції тривають заходи з нагоди Дня Соборності України

У Греції проходять заходи з нагоди святкування Дня Соборності України.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Греції у Facebook.

Як зазначається, днями диппредставництво привітало усіх українців з нагоди Дня Соборності та 101-річниці проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР і розпочало низку заходів.

Представники української громади та співробітники Посольства України в Греції разом із членами родин провели урочистий захід «United Ukraine - Україна Єдина».

Почесним гостем події став третій Президент України Віктор Ющенко (2005-2010). Віктор Андрійович Ющенко звернувся до учасників зібрання з вітальним словом та поспілкувався з активом української громади.

Місцеві українці з громадських об’єднань "Український Журавлиний край", "Берегиня", “Трембіта”, “Українсько-Грецька Думка” та вихованці шкіл, що діють при них, підготували театралізований виступ під гаслом: «Україна єдина та соборна».

Як зазначається, ці заходи продовжаться тематичними уроками в українських школах, під час яких учні переглянуть відеоматеріали та документальний фільм «Злука. День соборності України» (з циклу Перемоги України), присвячені тим історичним подіям.

У неділю, 26 січня 2020 року, на відзначення цієї знаменної дати в Греції у приміщенні Посольства України відбудеться урочистий вечір, організований за ініціативи Асоціації "Український журавлиний край". На захід, початок якого оголошений на 16:00, запрошують всіх охочих.

Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic, Український Журавлиний Край "Η Γη Του Πελαργού" Ουκρανική Κοινότητα Ελλάδας у Facebook