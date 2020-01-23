Активісти Латвії відправили до Україні гумдопомогу для людей з особливими потребами

Громадські активісти Латвії у четвер відправили до України 45-й вантаж гуманітарної допомоги для людей із особливими потребами.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Конгресу українців Латвії (КУЛ) Микола Павлюк.

«У нас невеликий ювілей. Конгресом українців Латвії відправлено в Україну черговий, 45-й гуманітарний вантаж. Він трохи затримався через те, що на свята ділова активність завмирає. Але, гадаю, тепер наступний вантаж відправимо дещо скоріше», - зазначив Павлюк.

Він також висловив щиру подяка всім небайдужим людям, друзям України з Латвії та Швеції, завдяки яким ця допомога стає можливою.

За словами голови КУЛ, велика фура з гумдопомогою повезла до України спеціальні пристрої, значну кількість різноманітних інвалідних візків, милиці тощо. Все це призначене для хворих і поранених, загалом - для людей з обмеженими можливостями.

До збирання гуманітарного вантажу долучилися й інші приватні особи. Зокрема, колишній працівник латвійської редакції місцевого радіо Інгріда Абола (дівоче прізвище - Ткачук), дізнавшись про відправку вантажу, зібрала велику сумку теплих речей.

Фото: Олег Кудрін