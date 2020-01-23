Статус закордонного українця отримали представники 20 країн

Рішенням Національної комісії з питань закордонних українців статус закордонного українця було надано іноземцям українського походження з 20 країн світу.

Про це повідомляється на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Facebook.

«Напередодні Дня Соборності України під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара відбулося 44-те засідання Національної комісії з питань закордонних українців, рішенням якої статус закордонного українця надано іноземцям українського походження з 20 держав світу (зокрема, з Австралії, Азербайджану, Білорусі, Естонії, Ізраїлю, Індії, Італії, Канади, Казахстану, Кіпру, Куби, Латвії, Молдови, Польщі, США, РФ, Узбекистану, Туркменістану, ФРН, Франції)», - йдеться у дописі.

Зауважується, що закордонні українці завжди були і залишаються впливовим суб'єктом світових соціокультурних процесів та надають підтримку Україні на міжнародній арені, у тому числі, й у боротьбі проти російської агресії.

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Було акцентовано увагу, що Президентом України, Програмою Кабінету Міністрів України визначені основні завдання у сфері співпраці з закордонними українцями, спрямовані на задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, а також опрацювання питання щодо розширення прав осіб, які набули статус закордонного українця, під час їхнього перебування в Україні.

Фото: Управління закордонного українства МЗС України в Facebook