Україна відкрила почесне консульство у Філадельфії

Урочиста церемонія відкриття почесного консульства України у місті Філадельфія (штат Пенсильванія), де проживає значна частина української громади в Сполучених Штатах, відбулося в середу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Посольства України в США.

"Символічно у День Соборності Україна відкрила своє Почесне консульство у Філадельфії, штат Пенсильванія, одному з найбільших міст східного узбережжя США", - зауважили в українському дипломатичному представництві.

Офіційну церемонію провів посол України в США Володимир Єльченко разом з генеральним консулом України в Нью-Йорку Олексієм Голубовим.

Почесним консулом України у місті Філадельфія стала громадська діячка, професійна юристка, член ради директорів організації Razom for Ukraine, віцепрезидент Української Федерації Америки Ірина Мазур.

На церемонії відкриття були присутні члени української громади Америки, конгресвумен Медлін Дін, колишній конгресмен Джим Герлач, Голова консульського корпусу м. Філадельфія Пітер Лонгстрет, єпископ УГКЦ Андрій Рабій та президент Американсько-Української Ділової ради (USUBC) Морган Вільямс. Після заходу відбулося також покладання квітів до могили одного з творців Акту Злуки – Державного секретаря зовнішніх справ ЗУНР Лонгіна Цегельського.

Крім того, пройшла акція вшанування героїв, полеглих за волю України, біля пам'ятного знаку на українському цвинтарі Святої Марії у м. Дженкінтаун, штат Пенсильванія. Для вшанування пам‘яті борців за волю України священнослужителі Української Православної та Греко-католицької церков відправили панахиду.

Як повідомляв Укрінформ, угода про заснування почесного консульства у Філадельфії була підписана 11 січня в Посольстві України в США.