У Філадельфії відкривається почесне консульство України

В американському місті Філадельфії відкривається почесне консульство України.

Про це повідомляє посольство України у США на свої своїй сторінці на Facebook.

"Ми робимо все, щоб ставати ближчими та ефективнішими для українців, які проживають чи перебувають в Америці, тому сьогодні підписали угоду про створення нового почесного консульства України, яке відкривається в одному з найбільших міст східного узбережжя США, колишній тимчасовій американській столиці — місті Філадельфія (штат Пенсильванія)", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається також, що це місто є одним з найбільших осередків української громади Америки.

11 січня посол України в США Володимир Єльченко узяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про заснування почесного консульства та надання консульських функції та обов’язків почесного консула віцепрезидентові Української федерації Америки Ірині Мазур.

Як раніше повідомляло агентство, 7 січня новопризначеного посла України в США Володимира Єльченка представили президенту США Дональду Трампу.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa