Єльченко очолив українську дипломатичну місію в Штатах

Єльченко очолив українську дипломатичну місію в Штатах

Укрінформ
Новопризначеного посла України в США Володимира Єльченка представили президенту США Дональду Трампу.

Про це написав сам Єльченко у своєму Twitter.

"Представив мої повноваження від Зеленського Трампу сьогодні. Для мене велика честь представляти Україну в США, де завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство має бути укріплене на благо обох країн", - написав Єльченко.

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Нагадаємо: президент Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, однак ця посада залишалася вакантною до грудня.

Єльченко у 2010-2015 роках був послом України в РФ, з грудня 2015 року — постійний представник України при ООН.

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