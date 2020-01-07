Єльченко очолив українську дипломатичну місію в Штатах

Новопризначеного посла України в США Володимира Єльченка представили президенту США Дональду Трампу.

Про це написав сам Єльченко у своєму Twitter.

"Представив мої повноваження від Зеленського Трампу сьогодні. Для мене велика честь представляти Україну в США, де завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство має бути укріплене на благо обох країн", - написав Єльченко.

Presented my credentials from @ZelenskyyUa to @realDonaldTrump today. Honored to represent in which always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020

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Нагадаємо: президент Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, однак ця посада залишалася вакантною до грудня.

Єльченко у 2010-2015 роках був послом України в РФ, з грудня 2015 року — постійний представник України при ООН.