Єльченко очолив українську дипломатичну місію в Штатах

Про це написав сам Єльченко у своєму Twitter.

"Представив мої повноваження від Зеленського Трампу сьогодні. Для мене велика честь представляти Україну в США, де завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство має бути укріплене на благо обох країн", - написав Єльченко.

Presented my credentials from @ZelenskyyUa to @realDonaldTrump today. Honored to represent in which always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2