Президент призначив Бориса Тарасюка постпредом у Раді Європи
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.
Відповідний указ №943/2019 опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Тарасюка Бориса Івановича Постійним представником України при Раді Європи”, - зазначається в документі.
Борис Тарасюк — український дипломат і політик, двічі міністр закордонних справ України, співпрезидент Парламентської асамблеї «Східного партнерства», ідеолог європейської та євроатлантичної інтеграції України.