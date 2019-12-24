Президент призначив Бориса Тарасюка постпредом у Раді Європи

Президент призначив Бориса Тарасюка постпредом у Раді Європи

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.

Відповідний указ №943/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Тарасюка Бориса Івановича Постійним представником України при Раді Європи”, - зазначається в документі.

Читайте також: Президент призначив Єльченка послом у США

Борис Тарасюк — український дипломат і політик, двічі міністр закордонних справ України, співпрезидент Парламентської асамблеї «Східного партнерства», ідеолог європейської та євроатлантичної інтеграції України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-