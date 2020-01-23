Акордеоніст-віртуоз українського походження Чанґо Спасюк відзначить 30-річчя музичної діяльності

В Буенос-Айресі 25 січня пройде виступ широковідомого в Аргентині та за кордоном акордеоніста-віртуоза, композитора українського походження Чанґо Спасюка з нагоди 30-річчя його музичної діяльності.

Про це повідомляється на сторінці Українського культурного товариства «Просвіта» у Facebook.

«Чанґо Спасюк – 30 років з музикою! 25 січня в CIUDAD CULTURAL KONEX в Буенос-Айресі», - йдеться у дописі.

Захід розпочнеться о 22:00 і відбудеться за адресою: CIUDAD CULTURAL KONEX, Sarmiento 3131, C1196AAG, Buenos Aires.

Читайте також: У Кувейті відбувся вечір українського мистецтва

Чанґо Спасюк народився в Аргентині в родині українців другого покоління у невеликому місті Апостолес, у провінції Місьйонес, яка лежить на кордоні з Бразилією і Парагваєм. Він виріс у родини музикантів, виступати почав з 12 років. Данину своєму українському походженню музикант віддав в окремому альбомі «Польки моєї землі».

Окрім української музики, на Чанґо Спасюка вплинула також аргентинська чамаме - танцювальна музика для акордеону або гармоніки.

Акордеоніст відзначився участю в багатьох міжнародних музичних фестивалях в Аргентині, Канаді, країнах Європи тощо, є володарем низки премій у галузі фольклорної музики. Записав 9 альбомів.

Чанґо Спасюк також є ведучим просвітницько-музичної передачі на одному з загальнонаціональних аргентинських телеканалів.

Фото: Chango Spasiuk, Javier Aponiuk Sawicz‎/Facebook