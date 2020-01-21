Наймолодші члени Пласту завітали до посольства України у Лондоні

Представники української скаутської організації «Пласт» завітали з Вертепом до посольства України у Великій Британії.

Про це повідомляється на сторінці групи ПЛАСТ Лондон - Plast London у Facebook.

“Наші наймолодші Пташата і Новацтво завітали з Вертепом в Українське Посольство на Голанд парку в Лондоні”, - йдеться у публікації.

Українське дипвідомство також відзначило цю зустріч, подякувавши усім присутнім.

“Добра традиція Різдвяної зустрічі у Посольстві з пластунами. Щиро дякуємо за привітання та яскравий Вертеп!”, - зазначили у посольстві.

Фото: Svetlana Kucher