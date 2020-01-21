Наймолодші члени Пласту завітали до посольства України у Лондоні
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Укрінформ
Представники української скаутської організації «Пласт» завітали з Вертепом до посольства України у Великій Британії.
Про це повідомляється на сторінці групи ПЛАСТ Лондон - Plast London у Facebook.
“Наші наймолодші Пташата і Новацтво завітали з Вертепом в Українське Посольство на Голанд парку в Лондоні”, - йдеться у публікації.
“Добра традиція Різдвяної зустрічі у Посольстві з пластунами. Щиро дякуємо за привітання та яскравий Вертеп!”, - зазначили у посольстві.
Фото: Svetlana Kucher