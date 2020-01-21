Українці Білорусі відзначили День Соборності України

Представники української громади та Посольства України в Республіці Білорусь відзначили День Соборності України.

Про це повідомляється на сайті українського дипвідомства.

“18 січня у Посольстві України в Республіці Білорусь відбувся урочистий захід з нагоди Дня соборності України. До дипломатичної установи завітали представники української громади Мінська та областей Білорусі, місцевих громадських організацій та ЗМІ”, - йдеться у публікації.

До присутніх звернувся Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, який наголосив, що наріжним каменем захисту та розвитку української державності є збереження єдності серед українців і, зокрема, серед закордонного українства.

Присутніх було також поінформовано про основні заходи культурно-гуманітарного характеру, які відбудуться у Білорусі за підтримки Посольства цього року та запропоновано активно долучатися до їх планування і реалізації.

Слово мали керівники організацій української громади Білорусі, зокрема новообраний Голова білоруського громадського об’єднання українців «Ватра» Владислав Кадира, Голова громадського об'єднання «Центр української культури „Січ“» (м. Мінськ) Валентина Логвін та Голова українського науково-педагогічного товариства «Берегиня» (м. Брест) Віктор Місіюк. Виступаючі акцентували увагу на окремих аспектах сучасного функціонування українських діаспорних організацій у Білорусі. Ключовими словами кожної з промов були «згуртованість» та «єднання».

Присутні переглянули короткометражний фільм, присвячений проголошенню Акту Злуки УНР та ЗУНР у 1919 р. Пролунали українські народні пісні у виконанні солістів та творчих колективів української громади Білорусі.

Представники української громади Білорусі, разом зі співробітниками Посольства, поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, біля якого створили символічний ланцюг єдності.

Фото: сайт посольства України у Білорусі