Українці в Сінгапурі зустрілися з главою МЗС України
Про це повідомляється на сторінці Українського клубу в Сінгапурі (Ukrainian Club in Singapore) у Facebook.
«Дуже вдячні посольству України у Сінгапурі за організацію зустрічі та пану міністру, що знайшов час у своєму напруженому графіку», - йдеться у публікації.
Як зазначається, зустріч розпочалася з розмови про трагедію рейсу PS752 авіакомпанії МАУ в Ірані, присутні висловили співчуття сім‘ям загиблих.
Представники української громади розповіли міністру Пристайку про життя української громади в Сінгапурі, діяльність Українського клубу у Сінгапурі і домовилися про співпрацю та дружні відносини між міністерством, посольством і українською громадою.
Глава МЗС України зазначив, що українці в Сінгапурі дуже активні та прогресивні. За його словами, український уряд працює над створенням таких умов, які сприятимуть поверненню українців закордону на Батьківщину.
Фото: Facebook/Ukrainian Club in Singapore