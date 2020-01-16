Українці в Сінгапурі зустрілися з главою МЗС України

Представники української громади в Сінгапурі та міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провели зустріч під час його нещодавнього візиту.

Про це повідомляється на сторінці Українського клубу в Сінгапурі (Ukrainian Club in Singapore) у Facebook.

«Дуже вдячні посольству України у Сінгапурі за організацію зустрічі та пану міністру, що знайшов час у своєму напруженому графіку», - йдеться у публікації.

Як зазначається, зустріч розпочалася з розмови про трагедію рейсу PS752 авіакомпанії МАУ в Ірані, присутні висловили співчуття сім‘ям загиблих.

Представники української громади розповіли міністру Пристайку про життя української громади в Сінгапурі, діяльність Українського клубу у Сінгапурі і домовилися про співпрацю та дружні відносини між міністерством, посольством і українською громадою.

Глава МЗС України зазначив, що українці в Сінгапурі дуже активні та прогресивні. За його словами, український уряд працює над створенням таких умов, які сприятимуть поверненню українців закордону на Батьківщину.

Фото: Facebook/Ukrainian Club in Singapore