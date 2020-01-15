Українка з Нідерландів створила екоплащ із насіння чіа

Українка Даша Цапенко, випускниця Академії дизайну в нідерландському Ейндховені, виростила плащ із пророщеного насіння чіа.

За словами дівчини, її проєкт створений на противагу бездумному споживацтву речей, йдеться у сюжеті UA l TV.

“Щоб проростити насіння чіа, необхідно всього 10 днів. Багато людей додають їх у свій раціон. Робила так і Даша Цапенко, поки у неї не з’явилася ідея зробити з чіа плащ”, - зазначається у сюжеті.

Технологія “живого хутра” наступна: насіння чіа замочують і розподіляють на основі з марлі, на ній воно потім і проростає. З однієї сторони коріння, сплітаючись, створює живу підкладку. А з іншої, зовнішньої сторони виробу – паростки.

На створення “живої тканини” в Даші пішло три місяці. Поки вона одна носить такий плащ на вулицях Нідерландів.

У 2020-му культурною столицею світу стане ірландський Голвей. Саме там гості міста зможуть протестувати “живий плащ” на собі. Голвей обрали невипадково, оскільки там часто йдуть затяжні дощі. Така погода ідеальна для дощовика, який необхідно поливати п’ять разів на день.

На досягнутому Даша не зупиняється. Зараз вона експериментує над тим, щоб зробити матерію більш довговічною. Дівчина не планує робити плащі з чіа комерційними. Поки це, за її словами, проєкт-маніфест про співіснування людини й одягу.



Фотоз сайту cases.media, відео - UATV