В Литві на телеконцерті «Разом до перемоги» на підтримку України зібрали більше 130 тис. євро

Під час відзначення Дня захисника свободи Литви на литовському телеканалі LRT пройшов концерт-телеміст «Kartu iki pergales/Разом до перемоги» на підтримку України з участю президента Гітанаса Науседи, інших литовських високопосадовців та найпопулярніших виконавців країни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Концерт-телеміст «Kartu iki pergales», партнером якого з українського боку був «5 канал», тривав з 19:30 до 23:00. Завершився він спільним співом «гімну любові та миру», пісні Beatles «All You Need Is Love», сольні партії в якій виконували литовські тенори Мерунас Вітульскіс і Рафаілас Карпіс. В концерті виступали провідні литовські виконавці, а також кілька яскравих музикантів з України. Глядачам особливо запам’ятався дует литовки Лієпи Норкевічене і українки кримськотатарського походження Алани Шпорт, яка мешкає в Литві. Вони виконали пісню «Не твоя війна» гурту «Океан Ельзи».

Згідно до телерахувальника литовці пожертвували 123 тис. євро, набравши номер телефону, вказаний на телекрані. Ще понад 9 тис. євро було переведено донатами на сайт співорганізатора концерту волонтерської організації Blue/Yellow. Отже загалом було зібрано понад 130 тис. євро, які підуть на допомогу українським військовим та українцям, що постраждали від війни.

На телеконцерті в прямому ефірі виступали провідні діячі Литовської Республіки. Президент Гітанас Науседа, зокрема, сказав: «Ворог хотів би, щоб ми забули про війну в Україні, але ми не маємо з цим погодитись… Ми, як ніхто інший, можемо зрозуміти біль України. Ми маємо створити такий тиск окупанту, щоб від один раз зрозумів, чим ризикує, коли втручається і не хоче забрати своїх ніг з української території».

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс наголосив на тому, що Литва завжди захищатиме Україну та допомагатиме її народу у боротьбі за свободу: «Ми не тільки солідарні з Україною, при цьому ми захищаємо цінності, які дуже важливі для Литви». Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс нагадав про давні історичні зв’язки литовців і українців та наголосив на тому, що «бій України не має бути лише її справою – це і справа всієї західної цивілізації». Попередній президент Литви Даля Грибаускайте записала до телеконцерту вітальне відеозвернення для українців, яке закінчила словами: «Слава Україні! Слава Литві!».

З українського боку в студії «5 каналу» під час телемосту був заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Голова МЗС Вадим Пристайко подякував народові, керівництву Литви та окремо волонтеру Йонасу Охману (голова Blue/Yellow) дописом у Twitter.

Також посол України в Литві Володимир Яценківський зачитав слова вітання та подяки від Президента Володимира Зеленського - Президенту та народу Литви, в якому наголошено, що події 13 січня 1991 року, на честь яких відзначається День захисника свободи Литви стали важливим прикладом для України та українців.

Співорганізатор телемосту, литовсько-шведський волонтер, голова Blue/Yellow Йонас Охман розказав Укрфінформу, що концерт «Разом до перемоги» проводився цього разу вчетверте. Та литовські волонтери і в майбутньому робитимуть все, що можуть, для допомоги Україні, яка захищає свою свободу.

Як повідомлялося раніше, до литовського Дня захисника свободи президент країни Гітанас Науседа підписав декрет про нагородження державною «Пам’ятною медаллю 13 січня», серед нагороджених - 11 українців (про це він також розповів під час виступу на телемості).

Нагадаємо, 8—13 січня 1991 року у столиці Литви Вільнюсі була здійснена спроба вищого радянського керівництва СРСР воєнними методами повернути Литву, яка проголосила поновлення незалежності, до стану Литовської РСР. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру, в перебігу якого загинуло 15 чоловік. На пам’ять про ті події щороку 13 січня в Литві відзначається День захисників свободи.

Фото телеканалу LRT