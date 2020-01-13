Колядку «Нова радість стала» заспівали представники української школи у Варшаві

Українська школа "Материнка" ім. Д.Павличка у Варшаві долучилася до Всеукраїнської акції спільного співу колядки "Нова радість стала".

Про це повідомляється на сторінці школи у Facebook.

«Народні традиції, культура, пісні та саме колядки допомагають у житті далеко від України. Надихають на гарні справи, вчать доброті та наполеглівості, об'єднують нас! Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами, щиро підтримав Всеукраїнську акцію спільного співу колядки "Нова радість стала" в рамках ІV Всеукраїнського фестивалю "ВЕРТЕП-ФЕСТ" (ініціатор і організатор - БО "Благодійний фонд "Харків з тобою")», - йдеться у публікації.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові в неділю, 12 січня, майже дві тисячі осіб разом виконали колядку "Нова радість стала" у Центрального парку культури та відпочинку ім Горького. Жителі Запоріжжя також долучились до всеукраїнського флешмобу та заспівали біля головної ялинки у центрі міста колядку "Нова радість стала".

Вперше така акція пройшла у 2017 році. Тоді колядку одночасно заспівали в трьох містах України. За два роки флешмоб отримав статус міжнародного - до нього долучились в Австрії, Нідерландах, Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Фото, відео: Facebook/Школа "Материнка" ім. Д.Павличка Український навчальний заклад у Варшаві