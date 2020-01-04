В Осло відсвяткують українське Різдво

Українці в Норвегії пропонують усім охочим спільно відсвяткувати Різдво 6 січня в Осло.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

"ГО "Українська Громада в Норвегії" запрошує всіх до спільного святкування Різдва 6 січня 2020 року в приміщенні церкви св. Гарварда, що за адресою Енерхауґґата 4, Осло", - повідомляється в анонсі.

Як зазначається, захід розпочнеться о 16:00 Божественною Літургією. Службу відправить священник УГКЦ для всіх бажаючих.

О 17:00 стартує святкування. "Будемо разом колядувати з вокальним колективом "FolkeMelodi", милуватися виступом діточок з української недільної школи "Кобзар", бавитися у вікторини та спілкуватися у колі громади", - зазначається в анонсі.

На спільну вечерю запрошують усіх, хто святкує Різдво, незалежно від конфесій. Організатори пропонують учасникам свята принести з собою страву – будь-яку з тих, які, за традицією, подаються на різдвяну вечерю в Україні: кутю, борщ з вушками, грибну юшку, вареники, голубці, маринований оселедець, мариновані гриби, узвар, пампушки тощо.