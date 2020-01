У Фінляндії запрошують на «Українські різдвяні чудеса»

У Гельсінкі 5 січня відбудеться свято українських різдвяних традицій «Українські різдвяні чудеса».

Про це повідомляється у Facebook на сторінці організаторів заходу - Товариства українців у Фінляндії .

«Українські різдвяні чудеса в Гельсінкі! Товариство українців у Фінляндії радо запрошує усіх охочих провести день разом і відсвяткувати Різдво за українськими традиціями», - йдеться у дописі.

Свято відбудеться з 14:00 до 16:00 за адресою: Helsinki Central Library Oodi (Maijansali; Töölönlahdenkatu 4). Вхід вільний.

У програмі заходу – український вертеп з колядками, українські різдвяні обрядові пісні та колядки від фольклорного колективу «Перелаз» з Естонії, презентація дитячої книги «Форестелла та два королівства» від авторки – українки Вікторії Маілнен та автограф-сесія.

Як зазначається на сторінці події у Facebook, далі усім охочим пропонується продовжити свято з 17:00 до 22:00 за іншою адресою: Pakilantie 64, 00660 Helsinki.

«Спілкування, різдвяні співи, колядки! Українські традиції! Різдвяні чудеса! Всі беремо з собою гарний настрій і святкові смаколики!», - запрошують організатори.

Як повідомляв Укрінформ, Посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія (за сумісництвом) спільно з Товариством Українців у Фінляндії та Пластом у Фінляндії відзначили 15 грудня в Гельсінкі Різдвяні свята за українськими традиціями. Маленькі українці показали присутнім підготовлений власними силами різдвяний вертеп, співали колядки, читали вірші, а також взяли участь у численних конкурсах та цікавих майстерках.

Раніше, 8 грудня, у Гельсінкі відбулися зустріч, майстер-клас та виставка ляльок-мотанок від майстрині Віталії Мандрик з Таллінна. Захід під назвою "Українські традиції" був організований Товариством українців у Фінляндії за підтримки Посольства України.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Finland and Iceland у Facebook