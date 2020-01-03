У Португалії відбудеться Ярмарок талантів за участі українців

У місті Албуфейра 26 січня пройде Ярмарок талантів, де португальські українці продемонструють свою майстерність.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Українська асоціація Alegria de Leste за підтримки Благодійної асоціації «Янголи Милосердя», CLAIM de Albufeira, Câmara Municipal de Albufeira знову запрошує відвідати наш Ярмарок талантів, а також виставку-продаж картин і книг ветеранів (АТО/ООС – ред.) "Стежками війни." Ви познайомитеся з талановитими українцями, що проживають в Португалії. Зможете придбати вироби народного мистецтва, скуштувати українські страви, побачити концерт, разом з усіма заколядувати, поспівати українських пісень і затанцювати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили організатори, цього року вони мають особливу нагоду презентувати виставку картин, книг та ікон українських ветеранів, що проходять реабілітацію в шпиталях, зокрема Рівненському військовому госпіталі.

Ярмарок талантів організований Українською асоціацією Alegria de Leste у співпраці з муніципалітетом Албуфейри.

Фото: tcc.com.ua, Благодійна асоціація «Янголи Милосердя» у Facebook