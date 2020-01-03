У Лісабоні пройде благодійна виставка картин учасників АТО/ООС

Благодійна виставка картин учасників АТО/ООС, які зазнали важких поранень, відбудеться в столиці Португалії 18 січня.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Вперше у Португалі! Благодійна виставка картин учасників бойових дій АТО/ООС, а саме Арт-терапії "Стежками війни", - йдеться в анонсі.

Як зазначається, захід урочисто відкриється 18 січня о 14:00 за адресою: Palacio da Independepencia Largo São Domingos 11, 1150-062 Lisboa Rossio. Відвідати експозицію можна буде до 22 січня з 10:00 до 19:00.

Виставку організовано благодійною асоціацією «Янголи милосердя» (Португалія). «За підтримки Міністерства у справах ветеранів України та зі співорганізатором виставки в Україні – Вікторією Шинкаренко, ми маємо честь представити виставку в Португалії, де зібрано понад 200 робіт учасників бойових дій з усієї України. Це картини та вишиті ікони. Роботи добровольців з усіх частин України, які пройшли непростий шлях і знаходяться у важкому стані, але не здаються, надихаються мистецтвом і поступово відновлюють сили та бажання жити далі», - йдеться в анонсі.

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Організатори заходу запрошують українців Португалії та всіх, хто співчуває Україні, відвідати виставку та придбати вподобані роботи. Виручені кошти передадуть авторам картин, адже всі вони потребують довгого лікування та реабілітації.

Фото: Благодійна асоціація «Янголи Милосердя» у Facebook