У діаспорі висловили співчуття постраждалим через лісові пожежі в Австралії та закликали до допомоги

Світовий конґрес українців (СКУ) та Союз українських організацій в Австралії (СУОА) висловили співчуття постраждалим через масштабні лісові пожежі, що вирують в Австралії.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«СКУ приєднується до Союзу українських організацій в Австралії, висловлюючи співчуття всім, хто постраждав від нинішніх жахливих лісових пожеж в Австралії. Згадуйте постраждалих у своїх молитвах, будь ласка. Приєднуйтесь до заклику СУОА до дії!», - закликали у Світовому конґресі українців.

Напередодні в Союзі українських організацій в Австралії висловили співчуття постраждалим від лісових пожеж в країні та найглибшу подяку всім, хто бореться з вогнем. Відповідну заяву, в якій також міститься заклик до дії, розмістив на своїй сторінці у Facebook співголова СУОА Стефан Романів.

Зокрема, у СУОА закликали «наше духовенство додати молитви вірних під час літургій у цей період; членів громади - надавати свої добровільні послуги у постраждалих місцевостях там, де це можливо; робити пожертви грошима та продуктами великим організаціям з надання допомоги; моніторити ситуацію з метою визначення, чи немає постраждалих серед членів українських громад; надавати інформацію про пожежників українського походження, CFA, RFA та інші волонтерські організації».

Як зазначається, наразі в Австралії борються з лісовими пожежами, що тривають, забезпечують потреби тих, хто безпосередньо задіяний у цьому, а потім прийде час відновлення й відбудови. У зв’язку з цим у СУОА закликали своїх членів та широку українську громадськість «на обох фронтах зробити це фокусом і приорітетом у цей час».

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Як повідомляв Укрінформ, в австралійських штатах Південна Австралія і Новий Південний Уельс вирує більше сотні лісових пожеж. Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей пропали безвісти

Влада австралійського штату Новий Південний Уельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.

Фото: Stefan Romaniw у Facebook