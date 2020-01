В Бельгії українці зібрали понад 600 євро на лікування 11-річного Василя з Житомирщини

Українці в бельгійському Льєжі зібрали понад 600 євро на операцію та ендопротез 11-річному Василю Давидюку з Житомирщини.

До збірки коштів долучилися учні Рідної школи в Льєжі, їхні батьки та вчителі, а також Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Льєжі, йдеться на сторінці школи у Facebook.

«Кожного року на день Святого Миколая наша школа виділяє 100 євро на допомогу тим українським діткам, які найбільш потребують допомогу. Цього року ми вирішили долучитися до проєкту допомоги Василькові Давидюку - хлопцю лише 11 років, але понад 5 років він бореться з онкохворобою та її наслідками. Наразі дуже терміново потрібно зробити операцію і встановити ендопротез, бо інакше загрожує ампутація. Гроші потрібні великі, то ж ми запропонували батькам наших учнів та гостям нашого свята Святого Миколая також долучитися до збору коштів», - розповіли у школі.

У закладі щиро подякували Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ м.Льєж за те, що також приєдналися і передали зібрані кошти.

«Отже, на святі у школі ми зібрали 376,70 євро та 23 гривні. Парафія нам передала 250,20 євро. Загалом 626,90 євро та 23 гривні», - зазначили в Рідній школі, додавши, що в цілому перерахували на допомогу хлопчику 17 тисяч гривень.

У школі подякували усім, хто долучився до збору коштів Василькові, побажали йому найшвидшого одужання і привітали усіх з новорічно-різдвяними святами.

У дописі також міститься посилання на сторінку допомоги хлопчикові тощо.

Фото: Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium, сторінка Ridna Shkola - Liege, Belgique - у Facebook