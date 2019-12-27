Україна прагне зберегти пам’ять українців, похованих у Чехії

Українська держава докладає чималих зусиль для збереження пам’яті українців, похованих у Чехії, як шляхом утримання могил, так і впорядковуючи інформацію.

Про те, що вдалося зробити та що планується, розповів 27 грудня на пресконференції з нагоди запуску першого електронного каталогу українських поховань та місць пам’яті в Чехії "Український меморіал", посол України в республіці Євген Перебийніс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для Чехії важливе підпорядкування місць української пам’яті. Для посольства це стало одним з пріоритетів у роботі, адже нації, які не пам’ятають свого минулого, не мають майбутнього", - заявив посол.

Він нагадав, що системна робота з впорядкування, яка вилилася у створення електронного каталогу, розпочалася понад 2,5 роки тому.

Своєрідним "землетрусом" у питанні з похованнями стала ситуація з могилою українського письменника Олександра Олеся в 2017 році, коли його останки довелося перевезти в Україну через те, що сплив строк оренди землі під його могилою.

За цей час вдалося "адаптувати" та реконструювати 36 місць української пам’яті, з яких 33 могили і 3 пам’ятника в Празі, Брні, Ліберці, Пардубицях та інших містах. Було заплачено за місце оренди землі, на якій вони розташовані, на 10 років наперед; власниками прав на утримання стали або українські організації, або посольство. Це дало, за чеськими законами, право робити реконструкцію.

Перебийніс висловив сподівання, що через 10 років Україна поновить права власності та продовжуватиме робити це й надалі. Він подякував МЗС України за цю роботу.

У Чехословаччину у період між першою та другою світовими війнами виїхали десятки тисяч українців, зокрема, воїнів УНР. Чехословаччина була найбільш активним місцем українського життя в Європі. Більшість з емігрантів планували повернутися на Батьківщину та розбудовувати свою державу, але багато з них померли в Чехословаччині, а сьогоднішня Чехія стала "найбільшим українським пантеоном в Європі".

Уже знайдені сотні могил як видатних українців, так і пересічних громадян. Але залишаються ще багато тих, які не упорядковані. Метою каталогу, як розповіли керівник громадської організації "Український меморіал" Ганна Величко та розробник сайту Роман Міщенко, є надання можливості побачити місцезнаходження могили, її зображення, знайти поховання безпосередньо на кладовищі.

Посол також розповів, що "амбіцією" є поширити ініціативу на інші країни Європи, доповнювати каталог. Він закликав українські громади в Чехії та інших країнах долучитися: якщо хтось знайшов або дізнався про могилу людини з українським прізвищем, поінформувати про це адміністраторів сайту.

Фото: Embassy of Ukraine in Prague